БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В британском детском саду малыша отстранили от занятий из-за "трансфобии". Нет, это не сатира

В британском детском саду малыша отстранили от занятий из-за "трансфобии". Нет, это не сатира

Согласно данным Министерства образования, полученным изданием The Telegraph, неназванная школа отстранила от занятий ребёнка за «оскорбления, связанные с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью».

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