🤩 Лаяла, спала и «кушала»: Робособака Роби покорила эфир «Крым 24» Роби способна подавать сигналы, реагировать на поглаживание звуковым откликом, имитировать приём пищи, а также воспроизводить звук, имитирующий храп.
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