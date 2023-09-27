Петербургские руферы, покорившие крышу высотки в Москве, получили 14 суток ареста

Двое пострадавших до сих пор находятся в больнице. Петербургские блогеры, покорившие крышу высотки на Котельнической набережной в Москве, доставлены в ИВС Замеченные на крыше высотки на Котельнической набережной в Москве петербургские руферы, задержаны сотрудниками полиции и доставлены в ИВС.
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