Враг атаковал автобус в Горловке: ранены мирные жители (ФОТО)

Враг атаковал автобус в Горловке: ранены 5 мирных жителей. «В результате удара БПЛА ВФУ по пассажирскому автобусу в Никитовском районе Горловки ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей», — сообщил глава города Иван Приходько.
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