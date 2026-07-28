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Русская весна

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Враг атаковал автобус в Горловке: ранены мирные жители (ФОТО)

Враг атаковал автобус в Горловке: ранены мирные жители (ФОТО)

Враг атаковал автобус в Горловке: ранены 5 мирных жителей. «В результате удара БПЛА ВФУ по пассажирскому автобусу в Никитовском районе Горловки ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей», — сообщил глава города Иван Приходько.

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