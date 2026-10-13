Названа причина, по которой Уиткофф и Кушнер отложили визит в Москву

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приостановили подготовку к поездке в Россию, ожидая улучшения отношений между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Историк Гавришко:...
- В Северной Македо...
- Помощник Бернема ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым