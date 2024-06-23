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"Русов стравили ящеры": русский боец Волков намекнул на всемирный заговор перед боем с Павловичем

"Русов стравили ящеры": русский боец Волков намекнул на всемирный заговор перед боем с Павловичем

Боец Александр Волков в забавной манере прокомментировал предстоящий поединок с Павловичем. Российский боец UFC Александр Волков забавно прокомментировал предстоящий поединок против своего соотечественника Сергея Павловича.

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