Сила накопления: как работают аккумуляторы

Накопители энергии — устройства для сохранения и последующего использования энергии. В частности, они бывают электрохимическими (аккумуляторы), механическими, тепловыми, а применяются для сглаживания пиков нагрузки, резервного питания и интеграции возобновляемых источников энергии.