Жертвой дистанционных аферистов стала 81-летняя москвичка. Её добавили в чат «пенсионного фонда», выманили код из СМС, а затем несколько дней запугивали звонками от «работников ведомств».
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