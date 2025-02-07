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Парламентская газета

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Как получить пенсионные накопления умершего родственника

Как получить пенсионные накопления умершего родственника

Люди, решившие подать в Соцфонд заявление о том, как распределить их пенсионные накопления после смерти, должны ждать в очереди не более 15 минут, само же обращение нужно зарегистрировать в тот день, когда оно в фонд поступило.

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