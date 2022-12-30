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"Мне этот мир уже понятен": облепленный снегом пес высунул морду в окно (видео)

"Мне этот мир уже понятен": облепленный снегом пес высунул морду в окно (видео)

Моменты грусти и безысходности бывают у всех, даже у животных. В Сети набирает популярность видео, на кадрах которого происходит забавное действо.

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