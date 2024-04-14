Гороскоп от Анжелы Перл на 15 апреля 2024 года: Овнам сохранять спокойствие, а Близнецам ни с кем не ссориться ClickioАстролог Анжела Перл подготовила прогнозы для всех знаков зодиака на 15 апреля 2024 года.
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