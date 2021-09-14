Детские пособия увеличатся в Приангарье в 2022 году

С 1 января 2022 года в Иркутской области проиндексируют детские пособия. Согласно постановлению регионального правительства, размер пособия на ребенка будет рассчитан с применением коэффициента 1,0192, сообщает пресс-служба областного правительства.
С 1 января 2022 года в Иркутской области проиндексируют детские пособия. Согласно постановлению регионального правительства, размер пособия на ребенка будет рассчитан с применением коэффициента 1,0192, сообщает пресс-служба областного правительства.
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