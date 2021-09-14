Иркутск Сегодня

71 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Тычкин
    Этническая группа наркодилеров ! Да, прямо напишите - цыгане!Банда сбытчиков г...
  • александр
    За одну только пенсионную реформу их надо объявить экстремистами, преступниками!«Единая Россия» в...
  • Сергей Федотов
    «Единая Россия» то, «Единая Россия» сё. Примазываются к чему только могут. А в ночь с 19 на 20 сентября все их обещан...«Единая Россия» в...

Детские пособия увеличатся в Приангарье в 2022 году

Детские пособия увеличатся в Приангарье в 2022 году

С 1 января 2022 года в Иркутской области проиндексируют детские пособия. Согласно постановлению регионального правительства, размер пособия на ребенка будет рассчитан с применением коэффициента 1,0192, сообщает пресс-служба областного правительства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх