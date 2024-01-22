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Почему в СССР любили строить именно девятиэтажки?

Почему в СССР любили строить именно девятиэтажки?

В Советском Союзе жилищное строительство достигло грандиозного размаха. От Калининграда до Находки жилые дома сдавались целыми кварталами, при этом все они были похожими как близнецы.

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