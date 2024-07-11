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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Бывшего замглавы алтайского Минздрава лишили двух квартир в Москве

Бывшего замглавы алтайского Минздрава лишили двух квартир в Москве

Как выяснила прокуратура, недвижимость Сергей Насонов приобрел на незадекларированные средства Прокуратура Алтайского края выявила факт приобретения имущества на неподтвержденные доходы бывшим заместителем министра здравоохранения Алтайского края Сергеем Насоновым, полномочия которого прекращены в 2023 году, сообщает ведомство.

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