В Орловской области раскрыли подробности падения БПЛА около дома Тургенева

Бывший мэр Орла, а ныне директор «Спасского-Лутовиново» Сергей Ступин поблагодарил всех причастных к ликвидации последствий атаки БПЛА, в ходе которой обломок беспилотника рухнул около дома-музея Ивана Тургенева.