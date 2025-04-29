В Орловской области раскрыли подробности падения БПЛА около дома Тургенева

Бывший мэр Орла, а ныне директор «Спасского-Лутовиново» Сергей Ступин поблагодарил всех причастных к ликвидации последствий атаки БПЛА, в ходе которой обломок беспилотника рухнул около дома-музея Ивана Тургенева.
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