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Орловские новости

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  • Егор Горшков
    На ученых жалеть денег не стоит, это чревато.Призовой фонд нау...

В Орловской области раскрыли подробности падения БПЛА около дома Тургенева

В Орловской области раскрыли подробности падения БПЛА около дома Тургенева

Бывший мэр Орла, а ныне директор «Спасского-Лутовиново» Сергей Ступин поблагодарил всех причастных к ликвидации последствий атаки БПЛА, в ходе которой обломок беспилотника рухнул около дома-музея Ивана Тургенева.

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