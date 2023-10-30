Форвард "Динамо" Смолов заявил, что Захарян столкнулся с языковой проблемой

Нападающий российского "Динамо" Федор Смолов заявил, что поддерживает связь с бывшим одноклубником, полузащитником испанского "Реал Сосьедада" Арсеном Захаряном, и назвал основную проблему, с которой полузащитник столкнулся в Испании.