Форвард "Динамо" Смолов заявил, что Захарян столкнулся с языковой проблемой

Нападающий российского "Динамо" Федор Смолов заявил, что поддерживает связь с бывшим одноклубником, полузащитником испанского "Реал Сосьедада" Арсеном Захаряном, и назвал основную проблему, с которой полузащитник столкнулся в Испании.
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