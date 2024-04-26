Обновление для Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes исправляет ошибку с вербовкой и некоторые другие проблемыRabbit and Bear Studios и 505 Games объявили о том, что их ролевая игра Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes получила патч на PlayStation 4, PlayStation 5, Steam, Epic, GOG и Switch в Европе и Северной Америке.