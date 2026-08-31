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За рулем

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Российский рынок лишился самой доступной версии популярного кроссовера

Российский рынок лишился самой доступной версии популярного кроссовера

Кроссовер с купеобразным силуэтом в России лишился самой доступной комплектации. Версию «Городской»/Urban убрали из актуального прайс-листа, и теперь минимальная цена модели заметно подросла.

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