Европейские инвесторы в понедельник позитивно оценили решение Байдена выйти из гонки

Европейские фондовые рынки закрылись в плюсе в понедельник на фоне новостей из-за океана. Появление в президентской гонке Камалы Харрис, поддержаной действующим главой США подняло панъевропейский индекс Stoxx 600 на 1%.
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