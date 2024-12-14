Попова: случаев заболевания людей гриппом птиц в России нет

В России случаи заражения людей птичьим гриппом не зарегистрированы, и необходимости введения новых профилактических мер пока нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в комментарии для РИА Новости.
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