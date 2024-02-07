Почти три сотни аварийных домов попали под расселение в Новосибирске

Новосибирск претендует на финансирование из федерального бюджета на расселение аварийных домов. Мэрия Новосибирска направила в МинЖКХ региона документы для последующей отправки их в Москву с целью вступления во второй этап нацпроекта по расселению жилых домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.