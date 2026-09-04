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"Шельменко-денщик": как Пуговкин нашёл в съёмочной группе "китаянку"

"Шельменко-денщик": как Пуговкин нашёл в съёмочной группе "китаянку"

30 августа 1971 года, ровно 55 лет назад, на советские киноэкраны вышел водевиль "Ленфильма" "Шельменко-денщик".

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