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Силы ПВО уничтожили за сутки 400 беспилотников и четыре авиабомбы ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили на территории спецоперации четыре управляемые авиационные бомбы и 400 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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