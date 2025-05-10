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Квартира, дом, дача

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Осторожно: если кошка спит так рядом с вами, это не просто привычка

Осторожно: если кошка спит так рядом с вами, это не просто привычка

Вы когда-нибудь задумывались, что говорит о вашей кошке её поза во сне? Может ли она выражать доверие, тревогу или скрытые эмоции? Оказывается, положение, в котором ваш пушистый друг отдыхает рядом с вами, может рассказать гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

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