Осторожно: если кошка спит так рядом с вами, это не просто привычка

Вы когда-нибудь задумывались, что говорит о вашей кошке её поза во сне? Может ли она выражать доверие, тревогу или скрытые эмоции? Оказывается, положение, в котором ваш пушистый друг отдыхает рядом с вами, может рассказать гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.