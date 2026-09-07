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Ваня Дмитриенко, «Король и Шут» и Цой: школьники определили самых любимых исполнителей

Согласно опросу, тройку самых популярных артистов среди российских школьников составили группа «Король и Шут», Виктор Цой и коллектив «Кино», а также Ваня Дмитриенко.

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