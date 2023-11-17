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Бразилия впервые в истории проиграла 2 матча отбора на ЧМ подряд и уже пропустила больше, чем за всю квалификацию ЧМ-2022

Бразилия впервые в истории проиграла 2 матча отбора на ЧМ подряд и уже пропустила больше, чем за всю квалификацию ЧМ-2022

Команда Фернандо Диниза уступила Уругваю (0:2) и Колумбии (1:2) в квалификации ЧМ-2026. Бразилия впервые в истории проиграла два матча подряд в отборе на чемпионат мира и опустилась на 5-е место в таблице.

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