За сутки в Челябинской области заболело ковидом более 250 человек

Рассказываем, где сделать прививку в предстоящие выходные. По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки вновь зафиксировано увеличение количества заражений коронавирусом.
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