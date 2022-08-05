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За сутки в Челябинской области заболело ковидом более 250 человек

За сутки в Челябинской области заболело ковидом более 250 человек

Рассказываем, где сделать прививку в предстоящие выходные. По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки вновь зафиксировано увеличение количества заражений коронавирусом.

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