Суд впервые приговорил россиянина к реальному сроку за кибербуллинг школьницы

Новгородской районный суд приговорил к 12 годам исправительной колонии строго режима 21-летнего Михаила Шалимова, который на протяжении полугода травил в интернете школьницу из Уфы.
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