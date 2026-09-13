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Суд впервые приговорил россиянина к реальному сроку за кибербуллинг школьницы

Суд впервые приговорил россиянина к реальному сроку за кибербуллинг школьницы

Новгородской районный суд приговорил к 12 годам исправительной колонии строго режима 21-летнего Михаила Шалимова, который на протяжении полугода травил в интернете школьницу из Уфы.

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