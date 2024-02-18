Московские сугробы бьют рекорды

Сугробы на ВДНХ в столице выросли почти до 70 см и тем самым побили рекорд. Как отметил синоптик Роман Вильфанд, рекордная высота снега за всю историю наблюдений за все зимние сезоны была отмечена в 1994 году 3 февраля – это абсолютный рекорд – 70 см.