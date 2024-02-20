«Могу снимать маску»: как актер Дронов избавился от образа Кости Воронина

Актер Георгий Дронов признался, что образ Кости Воронина, который он воплощал на экране без малого десять лет, принес ему не только всероссийскую популярность, но и проблемы с дальнейшей профессиональной реализацией.
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