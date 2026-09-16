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Царьград

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Центробанк РФ оставил ключевую ставку неизменной после 10 снижений

Центробанк РФ оставил ключевую ставку неизменной после 10 снижений

Центробанк России приостановил понижение ключевой ставки после 10 последовательных снижений. Советник председателя банка Кирилл Тремасов отметил, что решение соответствует базовому сценарию.

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