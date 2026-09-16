Центробанк РФ оставил ключевую ставку неизменной после 10 снижений

Центробанк России приостановил понижение ключевой ставки после 10 последовательных снижений. Советник председателя банка Кирилл Тремасов отметил, что решение соответствует базовому сценарию.
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