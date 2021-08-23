В Ростовской области вновь ужесточат контроль масочного режима

В правительстве Ростовской области считают, что существующих мер по контролю за соблюдением масочного режима недостаточно, а потому поручили руководству АТП лично контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в общественном траспорте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии