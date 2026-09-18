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5koleso.ru

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Opel Astra GSE выйдет с необычным набором моторов: мощность как у раллийных автомобилей

Новый Opel Astra GSE Line дебютирует в рамках Парижского автосалона, который откроется 12 октября. Эта версия заменит комплектацию GS и предложит фирменный образ «заряженных» моделей немецкой марки, но с рядом неожиданных особенностей.

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