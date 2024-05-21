За ходом ЕГЭ и ОГЭ на Ямале проследят более 2000 камер

ОГЭ и ЕГЭ ямальские школьники будут сдавать под присмотром более двух тысяч видеокамер. Они будут в потоковом режиме транслировать сдачу экзаменов, сообщает пресс-служба «Ростелекома», которая будет обеспечивать трансляцию.