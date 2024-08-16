Минобороны ФРГ отозвало решение о чествовании состоявших в СС офицеров

В ФРГ приняли решение исключить из списка почитаемых военных бывших офицеров вермахта, которые состояли в Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) и отрядах СС, но затем активно участвовали в построении вооруженных сил послевоенной Германии.
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