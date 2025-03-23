В Госдуме высказались о сроках восстановления Курской области

Восстановительные работы в Курской области должны начаться тогда, когда позволят решения компетентных органов, отвечающих за безопасность России и государственной границы, полагает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
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