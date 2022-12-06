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Дизайнер рассказала, как собрать капсульный гардероб

Дизайнер рассказала, как собрать капсульный гардероб

Дизайнер рассказала, как собрать капсульный гардеробНе так давно мир моды начал горячо пропагандировать концепцию капсульного гардероба, то есть минимального количество вещей, легко сочетающихся друг с другом и позволяющих экономить время по утрам.

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