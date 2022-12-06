Дизайнер рассказала, как собрать капсульный гардероб

Дизайнер рассказала, как собрать капсульный гардеробНе так давно мир моды начал горячо пропагандировать концепцию капсульного гардероба, то есть минимального количество вещей, легко сочетающихся друг с другом и позволяющих экономить время по утрам.
Дизайнер рассказала, как собрать капсульный гардеробНе так давно мир моды начал горячо пропагандировать концепцию капсульного гардероба, то есть минимального количество вещей, легко сочетающихся друг с другом и позволяющих экономить время по утрам.
Свежие комментарии