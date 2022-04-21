Аргументы и Факты

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В США оштрафовали кинокомпанию из-за стрельбы на съёмках фильма «Ржавчина»

В США оштрафовали кинокомпанию из-за стрельбы на съёмках фильма «Ржавчина»

Бюро по охране труда и технике безопасности штата Нью-Мексико оштрафовало на сумму свыше 136 тысяч долларов компанию Rust Movie Productions LLC, занимавшуюся созданием фильма «Ржавчина», сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

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