Познер сослался на свои заслуги для оценки степени его патриотизма

Одиозный телеведущий Владимир Познер, известный своими ярыми прозападными взглядами, уклонился от прямого ответа на вопрос о своем патриотизме к России, предлагая ознакомиться с итогами его работы в нашей стране.
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