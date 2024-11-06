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Познер сослался на свои заслуги для оценки степени его патриотизма

Одиозный телеведущий Владимир Познер, известный своими ярыми прозападными взглядами, уклонился от прямого ответа на вопрос о своем патриотизме к России, предлагая ознакомиться с итогами его работы в нашей стране.

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