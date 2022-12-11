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Пэдди Пимблетт победил Джареда Гордона единогласным решением судей

В Лас-Вегасе (Невада) проходит турнир UFC 282, в со-гласном событии которого прошел поединок в легком весе между Пэдди Пимблеттом (20-3) и Джаредом Гордоном (19-6).

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