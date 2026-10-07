Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у Петропавловска-Камчатского

Вблизи Петропавловска-Камчатского зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,6 с эпицентром в 79 километрах от города на глубине 56,8 километра, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
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