Москвичи совершили более 20 млн поездок в Подмосковье за год

Проект «Москва — область», реализуемый совместно столицей и Подмосковьем, отметил первый год работы. За это время в единую систему московского транспорта начали интегрировать пригородные автобусные маршруты, что позволило сделать поездки между регионами более комфортными и удобными.
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