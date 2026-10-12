В Орловской области запустили проект памятных штампов

В Ливнах появился новый способ сохранить воспоминания о поездке: теперь гости и местные жители могут собирать памятные штампы с местной символикой, сообщает газета «Уездный город Ливны».
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