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Иммунолог Жемчугов: в городских водоёмах есть риск заразиться тяжелыми инфекциями

Иммунолог Жемчугов: в городских водоёмах есть риск заразиться тяжелыми инфекциями

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов дал рекомендации для купания в водоеме. Жемчугов поделился с RT правилами выбора места для купания, а также дал общие рекомендации по технике безопасности.

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