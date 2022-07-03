Иммунолог Жемчугов: в городских водоёмах есть риск заразиться тяжелыми инфекциями

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов дал рекомендации для купания в водоеме. Жемчугов поделился с RT правилами выбора места для купания, а также дал общие рекомендации по технике безопасности.
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