Как использовать борную кислоту на огороде

Опытные огородники знают, какую пользу может дать обработка растений бюджетной борной кислотой. Используя борную кислоту для обработки томатов, перцев и огурцов 3 раза за сезон: до цветения, в период цветения и во время образования плодов, можно добиться потрясающего результата.