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Как использовать борную кислоту на огороде

Как использовать борную кислоту на огороде

Опытные огородники знают, какую пользу может дать обработка растений бюджетной борной кислотой. Используя борную кислоту для обработки томатов, перцев и огурцов 3 раза за сезон: до цветения, в период цветения и во время образования плодов, можно добиться потрясающего результата.

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