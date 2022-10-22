"Президент-овощ": читатели Daily Mail высмеяли Байдена за паузу в речи

Президент США Джо Байден вновь мишенью для насмешек со стороны своих сограждан. Во время интервью телеканалу MSNBC он глубоко задумался после вопроса о том, поддерживает ли первая леди Джилл Байден намерение супруга баллотироваться на второй срок.
Президент США Джо Байден вновь мишенью для насмешек со стороны своих сограждан. Во время интервью телеканалу MSNBC он глубоко задумался после вопроса о том, поддерживает ли первая леди Джилл Байден намерение супруга баллотироваться на второй срок.
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