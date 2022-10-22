РЕН ТВ

195 192 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

"Президент-овощ": читатели Daily Mail высмеяли Байдена за паузу в речи

Президент США Джо Байден вновь мишенью для насмешек со стороны своих сограждан. Во время интервью телеканалу MSNBC он глубоко задумался после вопроса о том, поддерживает ли первая леди Джилл Байден намерение супруга баллотироваться на второй срок.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх