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В Единый день огня артиллеристы ВВО в Бурятии выполнили более 100 нормативов и около 150 учебно-боевых задач

В Единый день огня артиллеристы ВВО в Бурятии выполнили более 100 нормативов и около 150 учебно-боевых задач

С командного пункта подавались различные вводные, в ходе которых военнослужащие осуществляли корректировку и прицеливание орудий, после чего вели условные стрельбы как закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой.

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