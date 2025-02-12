В ГАИ разъяснили, кто в 2025 году обязан проходить техосмотр

Вопрос прохождения техосмотра продолжает оставаться актуальным для автомобилистов. Постоянные изменения в законодательстве создают путаницу, и многие водители не до конца понимают, обязаны ли они проходить эту процедуру.
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