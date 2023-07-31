В Кузбассе продолжается сбор предложений по организации церемоний зажжения Вечного огня

По поручению губернатора Сергея Цивилева на платформе «Кузбасс Онлайн» организован прием предложений по церемониям зажжения Вечного огня у Мемориала Воину-Освободителю в Кемерове и у мемориального комплекса Защитников Донбасса в Новокузнецке.