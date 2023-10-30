Удары по базам США затягивают Америку в новую войну на Ближнем Востоке

Эксперты назвали последствия ударов по американским базам в Сирии и Ираке @ The National Guard/Flickr Tекст: Андрей Резчиков В последние дни военные базы США в Сирии и Ираке подвергаются регулярным атакам дронов и ракетным обстрелам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии